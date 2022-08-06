Galatasaray'ın yeni transferleri Torreira ve Mertens, 23.45'te İstanbul'da olacak - Haberler

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Galatasaray'ın yeni transferleri Torreira ve Mertens, 23.45'te İstanbul'da olacak

Galatasaray, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak, Lucas Torreira ve Dries Mertens'in geliş saatini duyurdu. 'Alarm kurma' temalı paylaşım yapan Galatasaray sosyal medya ekibi, yıldız oyuncuların 23.45'te İstanbul'da olacağını açıkladı. Galatasaray taraftarları, yeni yıldızlar için görkemli bir karşılama hazırlıyor.

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Galatasaray, taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı ekip Twitter hesabından, transfer edilen Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın geliş saatini duyurdu.

23.45'TE GELİYORLAR

'Alarm kurma' temalı paylaşım yapan Galatasaray Twitter hesabı, 35 yaşındaki yıldız futbolcu Dries Mertens ile 26 yaşındaki yıldız orta saha Lucas Torreira'nın geliş saatini 23.45 olarak duyurdu.

TORREIRA VE MERTENS AYNI UÇAKLA GELİYOR

1+1 yıllık anlaşma sağlanan Dries Mertens ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanan Lucas Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor. Oyuncuların, sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferleri Torreira ve Mertens, 23.45'te İstanbul'da olacak

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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