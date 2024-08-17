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Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig tarihine geçti

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Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftaısnda Ipswich Town'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti golleri Diego Jota ve Mohamed Salah'tan geldi. Mısırlı yıldız, attığı bu golle birlikte Premier Lig'in ilk haftalarında en çok gol atan (9 gol) futbolcu oldu.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town'a konuk oldu. Kırmızılı beyazlı takım, Portman Road'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı ve yeni teknik direktörü Arne Slot ile yeni sezona 3 puanla başlamış oldu.

GOLLERDE SALAH'IN İMZASI VAR

Liverpool 60. dakikada Mohamed Salah'ın asistinde Diogo Jota ile öne geçerken, bu golden 5 dakika sonra bu kez Salah sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.

MISIRLI YILDIZ, PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Liverpool'daki 350. maçına çıkan Salah, bu golle birlikte tarihe geçti. Mısırlı yıldız, İngiltere Premier Lig'in açılış maçlarının tamamında skor katkısı (9 gol, 5 asist) verdi ve lig tarihinin ilk hafta maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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