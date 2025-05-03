Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin bu sezon sık sık sakatlanan kalecisi Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat'ın gerisinde kalmıştı. Mourinho'nun 1 numaralı kaleci tercihi olmayan Livakovic, kalan 5 maçta kendisini oynatmaması durumunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. 2026 Dünya Kupası'nda kaleyi kaptırmak istemeyen 30 yaşındaki eldivenin düzenli oynayacağı bir takıma gitme kararı alabileceği de konuşuluyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon çok maç kaçıran Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat'tan formayı almakta zorlandı. 2026 Dünya Kupası hedefi olan Hırvat eldivenin sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını vermeye hazırlandığı belirtildi.

KALAN HAFTALARDA OYNAMAZSA TAKIMDAN AYRILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Livakovic, Mourinho'nun kalan 5 maçta kendisini oynatmaması durumunda takımdan ayrılmayı planlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kaleyi kaptırmak istemeyen 30 yaşındaki eldivenin düzenli oynayacağı bir takıma gitme kararı alabileceği belirtildi.

36 GOL YEDİ

Livakovic bu sezon Fenerbahçe kalesini 30 maçta korudu. Hırvat kaleci bu karşılaşmalarda topu ağlarda 36 kez görürken, 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Livakoviç gibi bir kaleciyi elimizden kaçırıyoruz ya , Ali koç yazıklar olsun sana ve ekibine

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Livakoviç tipik kumbara kalecidir yediği hatalı goller saymakla bitmez tek başına kazandırdığı maç hatırlamıyorum bir an önce gönderilip yerine çok daha kaliteli kaleci alınması lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.