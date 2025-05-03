Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon çok maç kaçıran Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat'tan formayı almakta zorlandı. 2026 Dünya Kupası hedefi olan Hırvat eldivenin sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını vermeye hazırlandığı belirtildi.

KALAN HAFTALARDA OYNAMAZSA TAKIMDAN AYRILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Livakovic, Mourinho'nun kalan 5 maçta kendisini oynatmaması durumunda takımdan ayrılmayı planlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kaleyi kaptırmak istemeyen 30 yaşındaki eldivenin düzenli oynayacağı bir takıma gitme kararı alabileceği belirtildi.

36 GOL YEDİ

Livakovic bu sezon Fenerbahçe kalesini 30 maçta korudu. Hırvat kaleci bu karşılaşmalarda topu ağlarda 36 kez görürken, 9 maçta da kalesini gole kapadı.