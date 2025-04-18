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Livakovic: '7 Final Maçımız Kaldı, Sonuna Kadar Savaşacağız'

Livakovic: '7 Final Maçımız Kaldı, Sonuna Kadar Savaşacağız'
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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'de kalan 7 final maçı için takımlarıyla birlikte mücadele edeceklerini belirtti. Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Livakovic, sahada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'de 7 final maçlarının kaldığını belirterek, sezon sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, kulüp televizyonuna Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçıyla ilgili Livakovic, "Sivasspor karşılaşması zor bir maçtı ama bizim planımız belli. Sezon sonuna kadar, son ana kadar savaşacağız. Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

7 final maçı kaldığını söyleyen Hırvat kaleci, "Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur" diye konuştu. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen 30 yaşındaki file bekçisi, "Son maç deplasmandaydık. Taraftarlarımızı özledik. Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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