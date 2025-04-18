Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Livakovic: '7 Final Maçımız Kaldı, Sonuna Kadar Savaşacağız'

Livakovic: '7 Final Maçımız Kaldı, Sonuna Kadar Savaşacağız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, sezonun sonuna kadar 7 final maçı kaldığını belirterek, takımın daha güçlü olup şampiyonluk için mücadele edeceğini vurguladı. Taraftarların desteğinin önemine de dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN 30 yaşındaki kalecisi Dominik Livakovic, "7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur" dedi.

Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine 3-1 kazandıkları Sivasspor maçı hakkında konuşarak başlayan Livakovic, "Sivasspor karşılaşması zor bir maçtı ama bizim planımız belli. Sezon sonuna kadar, son ana kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

'TAKIMA YARDIMCI OLABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Sakatlıktan güçlü dönebilmek için çok çalıştığını söyleyen Dominik Livakovic, "Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

'7 FİNAL MAÇIMIZ KALDI'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren 30 yaşındaki file bekçisi, "7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur" sözlerini kullandı.

Taraftarların desteğinin önemine de vurgu yapan Livakovic, "Son maç deplasmandaydık. Taraftarlarımızı özledik. Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.