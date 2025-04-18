Livakovic: '7 Final Maçımız Kaldı, Sonuna Kadar Savaşacağız'

FENERBAHÇE'NİN 30 yaşındaki kalecisi Dominik Livakovic, "7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur" dedi.

Fenerbahçe forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine 3-1 kazandıkları Sivasspor maçı hakkında konuşarak başlayan Livakovic, "Sivasspor karşılaşması zor bir maçtı ama bizim planımız belli. Sezon sonuna kadar, son ana kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

'TAKIMA YARDIMCI OLABİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

Sakatlıktan güçlü dönebilmek için çok çalıştığını söyleyen Dominik Livakovic, "Takıma yardımcı olabildiğim için mutluyum. Sakatlıktan daha güçlü dönebilmek ve sahada olabilmek için çok çalıştım. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

'7 FİNAL MAÇIMIZ KALDI'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren 30 yaşındaki file bekçisi, "7 final maçımız kaldı. Adım adım ilerliyoruz. Her antrenmanda sıkı çalışıyoruz. Sonunda ne olacak göreceğiz. Umarım her şey bizim için, Fenerbahçe için güzel olur" sözlerini kullandı.

Taraftarların desteğinin önemine de vurgu yapan Livakovic, "Son maç deplasmandaydık. Taraftarlarımızı özledik. Onların desteği ile birlikte özel başarılara ulaşabiliriz. Bizimle birlikte olsunlar" diyerek sözlerini noktaladı.