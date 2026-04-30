Lise öğrencilerinden Elazığspor'a destek

Elazığ'da bir lise öğrencileri Elazığspor'un şampiyonluk yürüyüşüne destek verdi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yürüyüşünde olan Elazığspor'a, şehir 7'den 70'e destek veriyor. Elazığ'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin yoğun istekleri üzerine takımın "Vallahi Olacak Billahi Olacak Elazığ Bu Sene Şampiyon Olacak" marşı okul zili yapıldı ve duvarlar Elazığspor logolarıyla boyandı. Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. Lig'e çıkmanın mücadelesini veriyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı