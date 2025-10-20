Lionel Carole, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'da, sahasında karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu Samsunspor maçında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Samsunspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Lionel Carole, müsabakanın 13. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.
Carole, ligin 10. haftasında 24 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor