Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Nice'i 2-1 yendi - Haberler

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Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Nice'i 2-1 yendi

AA - Yusuf Özcan - Spor
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Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Nice'i 2-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, Nice'i 2-1 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Olimpik Marsilya, Nice'i 2-1 mağlup etti.

Ligin 29. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, Nice takımını konuk etti.

Ev sahibi ekip, Arkadiusz Milik'in 45+4. dakikada penaltından ve Cedric Bakambu'nun 89. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Nice, Mario Lemina'nın 90+2. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi.

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 75 dakika oyunda kaldı.

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 53'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nice ise 50 puanla 4. sıraya geriledi.

Marsilya'nın, bu hafta ligde Monaco karşısında 3 puan kaybeden PSG ile arasındaki puan farkı 12'ye düştü.

AA / Yusuf Özcan - Spor

Olimpik Marsilya, Marsilya, Ligue 1, Fransa, Spor, Haberler

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