Levent Şahin: Londra'da hem maçlar izledik, hem de kulüplerle görüştük - Haberler

"İngiltere'den 2 takım ile görüşmeler sürüyor"

"Gelecek sezon için görüşmeler yapıyorum"

-Maruf Güneş : Takımlarla görüşmelerimiz sürüyor

İSTANBUL,

Bir dönem Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu'nda görev alan işadamı Maruf Güneş ve teknik direktör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. İngiltere'den bir kulüp satın almak isteyen Güneş, tecrübeli teknik adam Levent Şahin ile birlikte kulüp yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

İngiltere'de çok fazla yatırımcıların olduğunu ve Türk yatırımcıların da burada yer almaya başladığını belirten Güneş, "Bütün dünya burada. Özellikle Uzak Doğu'da olsun, Arap ülkelerinde olsun, Rus yatırımcılar olsun tüm dünya buradaysa Türkler neden burada değil? Türklerin de mutlaka burada olması lazım. Buradaki sportif yapıyı, sportif organizasyonu mutlaka kendi ülkemize de entegre etmek zorundayız. Zaten buralara yatırımlar değil, biz kendi ülkemize de yatırımlarımızı yapmamız gerekiyor fakat buralardan da bir şeyleri kendi ülkemize entegre etmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Bu gençlerimizi özellikle spora yöneltmeliyiz. Sadece futbol açısından değil bunun basketbolu, voleybolu, yüzmesi, briçi, satrancı...Her şeyi ile biz ülkemizi kalkındırmak için çalışmamız gerekiyor. Buradan hareket ederek, Londra ile Türkiye'nin bağlantılarını kurarken tüm yatırımcıların, bu işe kafa yoracak insanların burada bulunmasını tavsiye ediyorum. Ben de ekibim ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyorum. Umarım kısa bir süre içerisinde sonuçlandırırız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor