Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Leeds United, Teknik Direktör Sam Allardyce ile Yollarını Ayırdı

Leeds United, Teknik Direktör Sam Allardyce ile Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'den düşen Leeds United, sezonun son 4 maçı öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Sam Allardyce ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig'den düşen Leeds United, sezonun son 4 maçı öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Sam Allardyce ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

Leeds United'da Javi Gracia'nın yerine sezonun son 4 haftasında teknik direktörlük görevine getirilen 68 yaşındaki İngiliz teknik direktör Allardyce, takımın Premier Lig'den düşmesini engelleyemedi.

İngiltere Milli Takımı'nı 2016'da çalıştıran Allardyce, kulüp kariyerinde Leeds United dışında Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion gibi birçok kulüpte görev yaptı.

Kaynak: AA / Spor

England Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title