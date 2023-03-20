Lazio kaptanının Mourinho'ya ettiği küfürler hiç de yenilir yutulur cinsten değil

Lazio'nun Roma'yı 1-0 yendiği başkent derbisinin ardından Luis Alberto'nun Jose Mourinho'ya ettiği küfürler olay yarattı. Lazio kaptanı Luis Alberto, Mourinho'ya yönelik olarak, "Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağzını açamaz." dedi.

İtalya Serie A 27. hafta maçında Lazio ile Roma karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmada 8 sarı ve 3 kırmızı kart çıktı. Mücadele 1-0 Lazio üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Derbi sonrası Lazio kaptanı Luis Alberto'nun Roma teknik direktörü Mourinho'yu hedef alarak söylediği çirkin sözler damga vurdu.

"BİR DAHA AĞIZLARINI AÇAMAZLAR"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar. Her derbiden önce çok konuşuyorlar." diyen Lazio kaptanı, "Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"ROMA'DAN DAHA İYİYİZ"

Roma'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemeden kazanmak ise çok özeldi." değerlendirmesini yaptı.