Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 50 kişi öldü
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler

Lando Norris, Avustralya Grand Prix'sini Kazandı

Lando Norris, Avustralya Grand Prix'sini Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde McLaren pilotu Lando Norris, 1:42:06.304 derecesiyle birinci oldu. Yarış, ıslak zeminde birçok kazaya sahne olurken, 6 pilot yarışı tamamlayamadı. Norris'in ardından Verstappen ikinci, Russell üçüncü oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya'da yapıldı. Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleştirildi. Islak zeminden dolayı birçok kazaya yaşanırken, 6 pilot da yarışı tamamlayamadı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1: 42: 06.304 derecesiyle birinci oldu. Norris bu sonuçla kariyerinde 5. yarışını kazandı. Lando Norris'in ardından Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Ferrari ile ilk yarışına çıkan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 10. olarak bitirdi.

Sezonun ikinci yarışı gelecek hafta Çin'de yapılacak.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 18

3 - George Russell (Büyük Britanya): 15

4 - Alexander Albon (Tayland): 12

5 - Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 10

Takımlar

1 - McLaren: 27

2 - Mercedes: 25

3 - Red Bull: 18

4 - Williams: 12

5 - Aston Martin: 8 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
img

Bir ilimiz diken üstünde! Sucular talebe yetişemiyor
img

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu

Trafikte tartıştığı kişiyi kuzenine vurdurttu! Yol savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu
Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.