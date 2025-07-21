Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
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Genç futbol yıldızı Lamine Yamal ve eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa arasında olası bir ilişki iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yamal'ın, Khalifa'nın Instagram paylaşımına aşk dolu bir yüz emojisiyle yaptığı yorum, hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Ancak, yorumun kısa süre sonra silinmesi, spekülasyonları daha da artırdı.

Genç futbol yıldızı Lamine Yamal ve eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa arasında olası bir ilişki iddiası gündeme bomba gibi düştü.

YORUM YAPTI, SİLİNDİ

İddialara göre, Lamine Yamal, Mia Khalifa'nın Instagram paylaşımlarından birine aşk dolu bir yüz emojisiyle yorum yaptı. Bu yorum, özellikle genç futbolcunun hayranları arasında şaşkınlıkla karşılandı. Ancak, söz konusu yorumun kısa süre sonra silinmesi, spekülasyonları daha da artırdı. Birçok kullanıcı, "Yamal'ın yorumunu neden sildin?" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan, Mia Khalifa daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelmişti. Özellikle, Atletico Madrid'in yıldızı Julián Álvarez ile ilişki yaşadığı iddialarını sert bir dille yalanlamıştı. Khalifa, bu tür dedikoduların asılsız olduğunu ve özel hayatının spekülasyonlara malzeme edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı

Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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