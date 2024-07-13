Daha önce bunu başarabilen yok! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde rekor kıracak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde yarın İngiltere ile karşılaşacak İspanya'da genç yıldız Lamine Yamal, Berlin'deki mücadeleyle yeni bir rekor daha kıracak.

ŞAMPİYONA TARİHİNİN EN GENÇ OYUNCUSU OLACAK

Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkacak Yamal, şampiyona tarihinde en genç final oynayan futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, yarın İngiltere'ye karşı forma giymesi halinde, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekoru kıracak.

PELE'NİN REKORU DA YAMAL'A GEÇECEK

Lamine Yamal, yarınki maçta forma giymesi halinde futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanına sahip olacak. Dünya Kupası finalinde en genç forma giyen oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye ait. Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giydi. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı final maçında Pele 2 kez fileleri havalandırdı ve takımının 5-2'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.