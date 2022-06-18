LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor İspanya LaLiga'da yeni sezonda boy gösterecek son takım pazar akşamı D-Smart'ta belli olacak. İspanya LaLiga'da yeni sezonda boy gösterecek son takım pazar akşamı D-Smart'ta belli olacak. LaLiga'ya yükselecek son takımın belli olacağı Tenerife - Girona mücadelesi yarın saat 22.00'de başlayacak. Real Madrid'in en yakın rakibine 13 puan fark atarak, 86 puanla şampiyon olarak tamamladığı 2021-22 sezonunda Granada, Levante ve Deportivo Alaves lige veda etmişti. LaLiga 2'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Almeria ve Valladolid'in ardından lige yükselecek son takım da pazar akşamı belli olacak. 0-0'lık ilk maçın rövanşında Tenerife sahasında Girona'yı konuk edecek. Pazar akşamı saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak. Finalde kazanan takım Almeria ve Valladolid'in ardından LaLiga'ya yükselen 3'üncü takım olacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Valladolid İspanya D Smart Spor Haberler

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