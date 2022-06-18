LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor

İspanya LaLiga'da yeni sezonda boy gösterecek son takım pazar akşamı D-Smart'ta belli olacak.

İspanya LaLiga'da yeni sezonda boy gösterecek son takım pazar akşamı D-Smart'ta belli olacak.

LaLiga'ya yükselecek son takımın belli olacağı Tenerife - Girona mücadelesi yarın saat 22.00'de başlayacak. Real Madrid'in en yakın rakibine 13 puan fark atarak, 86 puanla şampiyon olarak tamamladığı 2021-22 sezonunda Granada, Levante ve Deportivo Alaves lige veda etmişti.

LaLiga 2'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Almeria ve Valladolid'in ardından lige yükselecek son takım da pazar akşamı belli olacak. 0-0'lık ilk maçın rövanşında Tenerife sahasında Girona'yı konuk edecek. Pazar akşamı saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta izleyicilerle buluşacak.

Finalde kazanan takım Almeria ve Valladolid'in ardından LaLiga'ya yükselen 3'üncü takım olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Valladolid İspanya D Smart Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title