La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin yeni adresini işaret etti: Yüzde 80 Real Madrid

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde yüzde 80 olasılıkla Real Madrid'e imza atacağını söyledi.

"LA LİGA ONUN İÇİN ÇOK UYGUN"

Tebas yaptığı açıklamada, "La Liga Mbappe için kesinlikle bir hedef. La Liga onun için çok uygun. Bana göre Real Madrid'e bu yaz transfer olma ihtimali yüzde 70-80 ama eğer gelmezse de bu bir ölüm kalım meselesi değil." ifadelerini kullandı.

Javier Tebas

"REAL MADRID'E SAYGIM SONSUZ"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ilgili de konuşan Tebas, "Real Madrid kulübüne saygım sonsuz, Perez'e de bu büyük kulübün tarihinin en büyük başkanı olarak saygı duyuyorum ama kendisiyle fikir ayrılıklarımız var." dedi.