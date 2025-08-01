Kütahyaspor Yeni Sezona İki Genç Futbolla Girdi

Kütahyaspor Yeni Sezona İki Genç Futbolla Girdi
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Kütahyaspor, yeni sezonda yaptığı kadro yapılanması çerçevesinde kaleci Eren Kaya ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezonda kadroda yapılanmaya giden Kütahyaspor, iki yeni genç futbolcuyla anlaşma sağladı. 21 yaşındaki kaleci Eren Kaya ile iki yıllık sözleşme imzalayan kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk ile kiralık olarak anlaştı.

Kütahyaspor, 2004 Kütahya doğumlu kaleci Eren Kaya ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kütahya Büyük Saka Mavi Şimşekspor'da yetişen genç futbolcu daha sonra profesyonel olarak Nazillispor ve İzmir Çoruhlu FK'da forma giydi.

Kütahyaspor'un anlaşma sağladığı diğer isim 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk oldu. Elazığ doğumlu 22 yaşındaki futbolcu, Elazığspor altyapısında yetiştikten sonra Altınordu Akademisi'ne transfer oldu. 2019'da Elazığspor'a geri dönen genç oyuncu, geçen sezon Ağrıspor'da kiralık olarak forma giydi ve 30 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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