Kütahyaspor'da Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı

Kütahyaspor'da Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı
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TFF 3. Lig 2025-2026 sezonu öncesinde Kütahyaspor'da yeni yönetim kurulu belirlendi. Hacı Osman Altınkaya kulüp başkanı oldu. Başkan vekilleri ve diğer yöneticiler atanarak kulübün yönetim yapısı güçlendirildi.

TFF 3. Lig 2025-2026 sezonu öncesinde Kütahyaspor'da yeni yönetim kurulu açıklandı.

Kulüp Başkanı Hacı Osman Altınkaya olurken, başkan vekillikleri görevine Hüsamettin Aydın, Levent Güven, Selman Hatipoğlu ve Ali Yıldız getirildi. Futbol Şubesi'nden sorumlu yöneticiler Selman Hatipoğlu, Erol Arlı, İbrahim Çelik, Serkan Muştuer ve Mehmet Akif Sara olarak belirlendi. Mali konularda ise Levent Güven, Hasan Korkut ve Alper Sezer görev yapacak. Haşim Ertekin ve Osman Ertan Asbaşkanlık görevini üstlenirken, Hasan Akar, Bedirhan Yıldırım, Ceyhun Tekdemir, Ali Yıldız ve Hasan Aksu da bu görev grubunda yer aldı. Başkan Yardımcılığı görevine Edip İlkay Sunay getirilirken, alt yapı sorumluluğunu Ali Yıldız, Hasan Akar, Mehmet Akif Sara, Erol Arlı, Serkan Muştuer ve Ceyhun Tekdemir üstlendi. Bu alanda Hasan Aksu, Hüsamettin Aydın, Yılmaz Akdemir, Mustafa Fidan, Levent Güven, Hasan Korkut ve Levent Akaç görev aldı.

Bu bölümlerde Edip İlkay Sunay, İbrahim Öztürk, Sefa Garipözer, Bedirhan Yıldırım, Hüsamettin Aydın, Kerem Sülün ve Alper Sezer yer aldı. Tesisler ve lojistikten Haşim Ertekin, Hüsamettin Aydın, Mustafa Fidan, Yılmaz Akdemir, Edip İlkay Sunay, H. Kerem Sülün, Ceyhun Tekdemir ve Hasan Akar sorumlu olacak. Hukuk işleri de bu ekip tarafından yürütülecek.

Kulübün sağlık işleri ise Ali Yıldız ve Haşim Ertekin'in sorumluluğunda olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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