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Kütahya Tavşanlı'da Cumhuriyet koşusunda öğrenciler tarihi numaralarla ter döktü

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Kütahya Tavşanlı'da Cumhuriyet koşusunda öğrenciler tarihi numaralarla ter döktü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet koşusunda öğrenciler, tarihi dönüm noktalarının yazılı olduğu göğüs numaralarıyla ter döktü. Parkura giren yavru kedi ezilmekten son anda kurtuldu; dereceye girenler ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde alacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gençlerin Cumhuriyeti geleceğe taşıma iradesini ve gücünü gözler önüne serdiği renkli ve heyecan dolu bir koşu yarışması düzenlendi. Tarihin önemli dönüm noktalarının yazılı olduğu göğüs numaralarıyla ter döken öğrenciler, geçmişi bugüne taşıdı. Yarışma başlarken aniden parkura giren yavru kedi ezilmekten son anda kurtuldu.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünden başlayıp Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu önünden dönülerek tamamlanan yarışmada, Ortaokul Yıldızlar Kategorisi öğrencileri 600 metrede, Genç Kızlar ve Erkekler Kategorisi öğrencileri ise bin metrede polis ile zabıta trafik ekiplerinin eşliğinde kıyasıya ter döktü.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi", "1934", "1071" gibi tarihimizin ve inkılapların en önemli kesitlerini sırtlarında taşıyan gençler, bitiş çizgisine ulaşabilmek için büyük çaba sarf etti.

Tavşanlı Özel Özel Eğitim Uygulama okulundan Ömer Faruk Şayin'in de katıldığı nefes kesen mücadelenin ardından genç kızlar kategorisinde Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nden Bilge Batmaz ikinci olma başarısını gösterdi. Yarışın ardından duygularını paylaşan Batmaz, "Yarış iyiydi, yorucu ama böyle tempolu ve eğlenceliydi" dedi. Erkekler kategorisinde ise birinciliği göğüsleyen yine aynı okuldan İbrahim Kongur oldu.

Keyifli ve güzel geçen yarışmayı değerlendiren Kongur, "Yarış gayet güzel ve keyifli geçti benim için. 1 kilometre benim için kısaydı ama yine de çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun amacına ve önemine dikkat çeken Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Özdemir, gençlerin tarih bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün gençlerimiz, Cumhuriyeti geleceğe taşıyacaklarına dair güçlerini göstermek amacıyla bir yarışma düzenlediler. Gördüğünüz gibi üzerinde taşıdıkları numaralar tarihimizin kesitleriydi. İnşallah geçmişi bugüne taşıdılar, bugünü de geleceğe daha büyük bir güçle, daha yükseklerde taşıyacaklar."

Şube Müdürü Özdemir, bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen düzenleyici öğretmenlere, ter döken öğrencilere, güvenlik görevlilerine ve basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde alacağı belirtildi.

Parkura giren kedi gülümsetti

Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın en ilginç anlarından biri ise parkurun ortasında yaşandı. Yarışın tam orta yerinde aniden ortaya çıkan yavru bir kedi, kısa süreliğine yarış alanında kaldıktan sonra ürkerek hızla kaçıp kendisini kenara atarak ezilmekten kurtuldu. Yarışmalar devam ederken küçük kediyi sakinleştirme görevi ise olayı hayret ve tebessümle izleyen öğretmen ve öğrencilere kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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