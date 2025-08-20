Kütahya'da Yetenek Tarama Sonuçları Açıklandı

Kütahya'da Yetenek Tarama Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen yetenek taramasının sonuçlarını açıkladı. Üçüncü sınıf düzeyindeki 6 bin 674 öğrenciden 5 bin 400'ü testlerden geçti ve 548 öğrenci spora özel bir yatkınlığa sahip bulundu.

İl Müdürü Küçük, üçüncü sınıf düzeyindeki 6 bin 674 öğrenciden 5 bin 400'ünün test ve ölçümlerden geçtiğini, yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 548 öğrencinin spora özel bir yatkınlığa sahip olduğunun belirlendiğini duyurdu.

ilen öğrenciler arasından il merkezinde belirlenen 301 öğrencinin velileriyle bir araya gelineceğini söyleyen Küçük, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşmaya imza atıyoruz. Sporun ışığıyla parlayan yarınların inşasında, çocuklarımızın yeteneklerini en doğru şekilde yönlendirmek için gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantımıza tüm velilerimizi davet ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
