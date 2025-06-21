Kütahya'da Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da 66 ilden 1500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı ve federasyon başkanlarından destek mesajları geldi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 66 ilden 1500'ün üzerinde sporcu ve antrenör katılıyor.

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yapmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sporculara başarılar dileyen Ovalı, şunları kaydetti:

"Gençlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Buradan belki de geleceğin olimpiyat, dünya şampiyonları çıkacaktır. İnşallah bu şampiyona sporcularımızın kariyerleri için güzel sonuçlanır. Buraya katılan herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kütahya'da güzel bir organizasyon yapmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Sporun aynı zamanda kardeşlik olduğunu da dile getiren Huysuz, "Geleceğimiz olan gençlerimiz bizim için çok kıymetli. 2032, 2036'da yapılacak olimpiyatlara katılacak yaş grupları bugün burada. Sporcularımız iki hafta sonra Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Daha sonra Balkan Şampiyonası ve asıl hedef 2032 olimpiyatlarına bir yol çizecekler. Bu bağlamda sporcularımıza başarılar diliyorum. Bayrağımızı her yerde dalgalandıracaklarına, İstiklal Marşı'mızı okutacaklarına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise spor şehri Kütahya'da böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Küçük, herkesi karşılaşmaları izlemeye davet etti.

Kütahya Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu açılışta organizasyon müsabakalarla sürdü.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.