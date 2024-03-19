Kütahya'da Minikler Okullar Arası Judo Müsabakaları Sonuçları
Kütahya'da yapılan Minikler Okullar Arası Grup Judo Müsabakaları sonucunda Buğlem Maran 2., Taha Yasin Özdel ve Süleyman Yiğit ise 3. olarak final müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Mina Çiftçi, Elif Kaygısız ve Eymen Ozal ise 5. oldu.
Kütahya'da yapılan Minikler Okullar Arası Grup Judo Müsabakalarında; 36 kg'da Buğlem Maran 2., 46 kg'da Taha Yasin Özdel 3., 60 kg'da Süleyman Yiğit 3. olarak final müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Mina Çiftçi, Elif Kaygısız ve Eymen Ozal ise 5.oldu. - KÜTAHYA