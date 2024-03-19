Kütahya'da Minikler Okullar Arası Judo Müsabakaları Sonuçları

Kütahya'da yapılan Minikler Okullar Arası Grup Judo Müsabakalarında; 36 kg'da Buğlem Maran 2., 46 kg'da Taha Yasin Özdel 3., 60 kg'da Süleyman Yiğit 3. olarak final müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Mina Çiftçi, Elif Kaygısız ve Eymen Ozal ise 5.oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor