Kupadan elenen Mourinho futbolculara sardı
Braga'ya 3-1 yenilerek Lig Kupası'na veda eden Benfica'da Jose Mourinho'nun maç sonu sözleri gündem oldu. Mourinho, "Bu gece eve gitmeyeceğiz, antrenman sahasında uyuyacağız. Umarım hiçbir şey uyuyamazlar" diyerek oyuncularına sert mesaj verdi.
- Benfica, Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya deplasmanda 3-1 yenilerek kupadan elendi.
- Jose Mourinho, mağlubiyetin ardından takımın geceyi antrenman sahasında geçireceğini ve orada uyuyacaklarını söyledi.
- Mourinho, oyuncuların kendisi gibi uyuyamayacağını ve umarım hiç uyuyamayacaklarını ifade etti.
Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Braga deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Braga, bu sonuçla adını finale yazdırırken Benfica cephesinde ise maç sonrası açıklamalar dikkat çekti.
MOURINHO'DAN OLAY SÖZLER: EVE GİTMEYECEĞİZ
Benfica'nın mağlubiyetinin ardından konuşan Jose Mourinho, takımın geceyi antrenman sahasında geçireceğini belirterek sert ifadeler kullandı.
Mourinho açıklamasında, "Bu gece eve gitmeyeceğiz, antrenman sahasına gideceğiz ve orada uyuyacağız. Oyuncular orada uyuyacak. Ve umarım oyuncular da benim gibi uyurlar. Yani hiçbir şey uyuyamayacaklar. Umarım bu gece hiç uyuyamazlar" dedi.