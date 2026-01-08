Kupadan elenen Mourinho futbolculara sardı

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Braga deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Braga, bu sonuçla adını finale yazdırırken Benfica cephesinde ise maç sonrası açıklamalar dikkat çekti.

MOURINHO'DAN OLAY SÖZLER: EVE GİTMEYECEĞİZ

Benfica'nın mağlubiyetinin ardından konuşan Jose Mourinho, takımın geceyi antrenman sahasında geçireceğini belirterek sert ifadeler kullandı.

Mourinho açıklamasında, "Bu gece eve gitmeyeceğiz, antrenman sahasına gideceğiz ve orada uyuyacağız. Oyuncular orada uyuyacak. Ve umarım oyuncular da benim gibi uyurlar. Yani hiçbir şey uyuyamayacaklar. Umarım bu gece hiç uyuyamazlar" dedi.