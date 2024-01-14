Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig takımlarından Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı. Başkan Rafet Orhan, 'İkinci yarıya yeni stadımızda fırtına gibi başlayacağız' dedi.

TFF 3. Lig takımlarından Küçükçekmece Sinopspor, 7 futbolcuyla anlaşma sağladı. Başkan Rafet Orhan, "İkinci yarıya yeni stadımızda fırtına gibi başlayacağız" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Küçükçekmece Sinopspor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Küçükçekmece ekibi, Yusuf Akyel, Mehmet Özdıraz, Rıdvan Özdemir, Eren Karadağ, Burak Güler, Burak Can Alakuş ve Yunus Emre Kefeli ile sözleşme imzaladı. 4 buçuk yıllık başkanlığı döneminde Küçükçekmece Sinopspor'u 3. Lig'e çıkartarak büyük başarıya imza atan Başkan Rafet Orhan, başarılı genç bir takım kurduklarını belirten Başkan Orhan, "Yönetim olarak bizim için en büyük mutluluk elde edilen başarılarla Küçükçekmece Sinopspor'a gönül vermiş hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek, takımımızla durur duymalarını sağlamaktır. Bu noktada hemşehrilerimizden, taraftarlarımızdan yönetim olarak beklentimiz; sosyal medya mecralarında takımımızla ilgili çok sayıda paylaşım yapmalarını, 2. yarı ile birlikte tribünlerde tezahüratlarıyla takımımızı desteklemelerini ve sahip çıkmalarını rica ediyoruz. İnşallah, 2. Lig parolasıyla yeni teknik direktörümüz ve takviye ettiğimiz yeni futbolcularla 2. yarıya Artvin Hopa maçı ile fırtına gibi başlayacağız. 21 Ocak'ta yeni stadımızda oynayacağımız bu maçımıza tüm taraftarlarımızı, sporseverleri bekliyoruz. Ayrıca yeni stadımızın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye hemşehrilerim, taraftarlarımız ve tüm sporseverler adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Küçükçekmece Sinopspor Fırtına Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title