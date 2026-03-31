Kosova'da Türk halkını mest eden hareket

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki bir kafe, Türk taraftarlara ücretsiz kahve ve çay ikramında bulundu. Kafenin astığı yazıda, 'Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok' ifadeleri kullanıldı. Bu anlamlı ve duygusal mesaj, büyük ilgi gördü ve iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Priştine'de dikkat çeken bir jest gündem oldu.

TÜRK TARAFTARLARA ÜCRETSİZ İKRAM

Kosova'nın başkentindeki bir kafenin astığı yazıda, "Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok" ifadeleri yer aldı.

DUYGUSAL MESAJ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tarihi bir vurguyla paylaşılan bu mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi tarafından anlamlı ve duygulandırıcı bulundu.

KARDEŞLİK VURGUSU

Kritik karşılaşma öncesi yapılan bu jest, iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirirken, taraftarlar arasında da büyük karşılık buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

Yavuz YILMAZ:

Yarın iflasını açıklar :)))

Faruk Inan:

Senin gibilerde sevinir işte…

Murat DOĞAN:

şimdi birileri çıkar der ki kosova'yı 1999'da biz kurtardık der ve buna inanan da çok insan olur

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

