Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki bir kafe, Türk taraftarlara ücretsiz kahve ve çay ikramında bulundu. Kafenin astığı yazıda, 'Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok' ifadeleri kullanıldı. Bu anlamlı ve duygusal mesaj, büyük ilgi gördü ve iki ülke arasındaki bağları yeniden gündeme getirdi.
