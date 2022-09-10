Konyaspor inanılmazı başarıyor! Hatay'ı da gol yemeden devirdiler

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi. Son 4 maçını da kazanan yeşil-beyazlılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, bu sezon ligde oynadıkları 6 maçta da kalelerini gole kapamayı başardılar.

Konyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 6. haftasında Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İlhan Palut'un öğrencileri 1-0 kazandı.

6 MAÇTA DA GOL YEMEDİLER

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti. Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Konyaspor, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta da kalesini gole kapamayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.