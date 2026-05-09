Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Fred (2) ve Brown attı.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Suat Güz

KONYASPOR: Bahadır - Andzouana, Uğurcan (Dk. 46 Bazoer), Adil (Dk. 79 Baniya), Arif, Melih, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 65 Jinho-Jo ), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir)

FENERBAHÇE: Mert Günok - Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Çağlar (Dk. 46 Yiğit), Oosterwolde, Levent (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 65 İsmail Yüksek) Musaba (Dk. 73 Oğuz) Fred, Kerem, Talisca (Dk. 79 Asensio)

GOLLER: Dk. 13 ve Dk. 71 Fred, Dk. 56 Brown (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Adil, Deniz, Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Fred (Fenerbahçe)

12'nci dakikada Olaigbe'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

13'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem'in pasında Talisca üstünden atladığı top Fred'de kaldı. Topla ceza sahasına kadar ilerleyen ve kaleci Bahadır ile karşı Fred'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada Fred'in ceza sahasının sağ çaprazından ortasında Kerem şutunu çekti. Kaleci Bahadır, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Kerem'in sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında topa iyi yükselen Brown'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

71'inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Musaba'nın pasıyla son çizgiye kadar inen Mert Müldür, yerden kale alanına çevirdi. Fred'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
