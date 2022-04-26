Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlık çalışmalarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlık çalışmalarına başladı. 

Lig 2'ncisi Fenerbahçe'yi 1 puan geriden takip eden Konyaspor, yeniden 2'nci sıraya yükselmek için mücadelesini sürdürüyor. 30 Nisan Cumartesi günü sahasına oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde geçekleşti. Sahada yapılan CORE çalışmasıyla başlayan antrenman, topla oyunun ardından dönüşümlü olarak koşu ve çift kale maçla sona erdi.

 


Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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