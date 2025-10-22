Konyaspor, Beşiktaş'a 2-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Beşiktaş'ın gollerini Wilfred Ndidi ve Tammy Abraham kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Ndidi'nin ara pasında ceza sahasının sol çaprazından Rıdvan'ın ortasında kaleci Deniz'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Orkun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Deniz topu çeldi.
73. dakikada orta sahada topla buluşan Rashica'nın uzun pasında kaleci Deniz topu kontrol etmek isterken Abraham araya girip meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2
81. dakikada sağ kanattan Tunahan'ın ceza sahasına ortasında Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer (Mucahit dk. 90+2), Guilherme, Melih İbrahimoğlu (Tunahan Taşçı dk. 64), Pedrinho (Melih Bostan dk. 79), Enis Bardhi, Jinho Jo (Marius Stefanescu dk. 79), Jackson Muleka (Kaan Akyazı dk. 90+2), Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Calusic, Ndao, Morten Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Beşiktaş: Ersin, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun, Rashica (Svensson dk. 90+1), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 57), Devrim (Mustafa Hekimoğlu dk. 57), Abraham (Jurasek dk. 90+5)
Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Wilfred Ndidi (dk. 21), Tammy Abraham (dk. 73) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Muleka (Konyaspor), Mustafa Hekimoğlu, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan (Beşiktaş) - KONYA