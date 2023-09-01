Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak.