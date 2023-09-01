Konferans Ligi'nde kura heyecanı! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak.
Twente'yi eleyen Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'i yarış dışı bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını grup etabına yazdırdı. Temsilcilerimizin rakipleri bugün saat 15.30'da çekilecek kurayla belli olacak.
TORBALAR BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kura çekimine 1. torbadan girecek. Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak. Konferans Ligi'nde grup etabı 21 Eylül-14 Aralık tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde torbalar şöyle:
1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. Torba: PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana
4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani