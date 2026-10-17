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Kocaelispor yarın Göztepe'yi ağırlayacak, iç sahada 3 maçlık seriyi sürdürmek istiyor

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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. İç sahada 3 lig maçını gol yemeden kazanan Kocaelispor, Göztepe'yi mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor; Petkovic, Haidara ve Maglica'nın oynaması beklenmiyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyetle 12 puan alan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Sahasındaki 3 lig maçında da gol yemeden galip gelen Körfez ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kocaelispor'da tedavileri ve hazırlık süreçleri devam eden Petkovic, Haidara ve Matej Maglica'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
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