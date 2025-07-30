Kocaelispor, Mateusz Wieteska'yı Kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı savunma oyuncusu Mateusz Wieteska'yı Cagliari Calcio'dan kiralayarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı savunma oyuncusu Mateusz Wieteska'yı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi, İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı Cagliari Calcio'dan 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu Kocaelispor'da olacak şekilde kiralandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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