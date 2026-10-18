Kocaelispor Göztepe'ye 2-1 yenildi, Selçuk İnan kornerden yedikleri golü eleştirdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Göztepe maçının ardından, "Lig takımlarına hazırlanmak kolay olmuyor. Çok çalıştığımız yerden de maalesef golü yedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Fiziksel gücü yüksek bir takıma karşı oynayacağımızı söylemiştim. Maç beklediğim gibi geçti. Aslında hep bu yönde hazırlandık hafta boyunca ki bu tür takımlara karşı hazırlanmak çok da kolay olmuyor. Çünkü gerçekten hep bir mücadele, hava toplarının döneni, devamı, yüksek toplar çok kolay olmuyor. Çok çalıştığımız yerden de maalesef gol yedik kornerden. Bir taç dönüşü bir korner, golü yedik. Aslında maça iyi başlamıştık dediğim gibi, biraz bizi zorladılar yüksek toplarla, akabinde golü yedik. Maça tutunmaya çalıştık, pozisyonlarımız vardı, topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Şutumuz var vesaire, ceza sahasında topla buluşmalarımız var. Birbiri de yakalayabilirdik, çok bir iki tane net pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Neticesinde de uzaktan bir golle 2-0. Dediğim gibi zorlu geçeceğini biliyorduk. Ama en nihayetinde maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçlara belli zamanlarda hemen giremiyoruz, agresif bir başlangıç yapamıyoruz. Bunu da oyuncularımla paylaşıyorum, onlarla da sürekli istişare ediyoruz. Ama dediğim gibi oyuncular tabii ki kendi taraftarı önünde fazlasıyla mücadele etmek istiyor, var olmak istiyor. Ama bazı zamanlar bazı takımlara karşı bunu isteseniz de sahaya yansıtamayabiliyorsunuz. Bugün öyle maçlardan biriydi. Ama dediğim gibi ne olursa olsun yine de hücum anlamında rakip takımdan istatistik olarak en azından daha üstteydik. Dediğim gibi gole daha yakın olan taraf da bizdik. Ama tam bir kırılma anı yaşanacakken biz golü ya da beraberlik golünü bulacakken kalemizde gol gördük. Bu da biraz direnci kırdı maalesef. Tekrar bir reaksiyon vermeye çalıştı takım. Evet kaybettik ama söylediğinize bir yerde katılıyorum, en azından maç başlangıçları kendi sahamızda seyircimizle beraber daha agresif olması için de bizim de çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Sakat oyuncularla ilgili açıklama

Sakat oyuncuların durumunun sorulması üzerine Selçuk İnan, "Matej aslında oynayabilecek durumda da değildi. Hiç antrenman yapmadı bizimle yaklaşık 5 haftalık bir süre, antrenmanlarına kendi devam ediyordu. Dün onunla biraz konuştuk ancak böyle bir şeye de ihtiyacımız olursa belki oynatabileceğimi söyledim ama oynayabilecek durumda değildi. Bruno Petkovi tabii ki bizim sözleşmeli oyuncumuz, tedavi süreci devam ediyor. Salı ya da çarşamba günü planladığımız tedavisi sona eriyor, ondan sonra kendi bireysel antrenmanlarına başlıyor. Yaklaşık 2-3 hafta sonra da bence aramızda olur. Şu andaki beklentimiz, gidişat bu yönde, biz de bekliyoruz" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı