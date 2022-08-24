Kocaeli haber... Mesut Can Tunalı, Kocaelispor'da Spor Haberleri Kocaeli haberleri: Kocaelispor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Kocaelispor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı. TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, sezon başlamadan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlılar son olarak Iğdır FK forması giyen Mesut Can Tunalı'yı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki genç oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Can Tunalı Spor Haberler

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