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Kocaeli haber... Mesut Can Tunalı, Kocaelispor'da

Spor Haberleri

Kocaeli haber... Mesut Can Tunalı, Kocaelispor'da

Kocaeli haberleri: Kocaelispor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kocaelispor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, sezon başlamadan kadrosunu takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlılar son olarak Iğdır FK forması giyen Mesut Can Tunalı'yı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki genç oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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