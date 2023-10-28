Kırklarelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u mağlup etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Kırklarelispor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1'lik skor ile mağlup etti. Maçta Furkan Fehmi Güneş'in attığı 2 golle Kırklarelispor galip geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Kırklarelispor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1'lik skor ile mağlup etti.
Hakemler: Batuhan Kolak, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan
Kırklarelispor: Umut Kaya, Ömer Faruk Ermeç, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş, Serkan Sözmen (Dk. 89 Muharrem Doğan), Necmican Cebeci, Erdinç Pekgöz, Erkam Kömür (Dk. 71 Taşkın Kartal), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Dk. 89 Muammer Denizhan Taşkan), Hasan Yurtseven (Dk. 75 Okan Derici)
Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Atakan Gündüz, Efe Geçim, Hüseyin Altuğ Taş, Bilal Musa Şentürk, Kemal Bayrak
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Onur Tekin, Mertcan Aktaş, Berk Ali Nizam (Dk. 72 Mehmet Soyarslan), Atalay Gürel, Kubilay Akyüz, Celil Çelikel (Dk. 60 Tolunay Yurtseven), Alper Aşkın (Dk. 60 Erdoğan Kaya), Mutlu Güler, Yusuf Ali Özer (Dk. 80 Murat Kaan Çalık), Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Batuhan Ekinci), Şemsettin Ender Kılıç
Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Emirhan Kayar, Ali arda Bulut, Barışcan Işık Altunbaş, Muhammed Arda Uzun,
Goller: Furkan Fehmi Güneş (dk. 45+1 ve 90+8) (Kırklarelispor), Berk Ali Nizam (dk. 42 pen.) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor)
Sarı Kartlar: Hasan Yurtseven, Erdinç Pekgöz, Hüseyin Eray Karataş, Umut Kaya (Kırklarelispor), Kubilay Akyüz, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor) - KIRKLARELİ