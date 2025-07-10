Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol'u makamında kabul etti.

Ziyarette ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Kaymakam Ünlü'ye bilgi veren Şenol, Ünlü'ye yeni görevinde başarı diledi.

Ünlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette MHP İlçe Başkanı Süleyman Engin, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceyda Atız ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Aykan da hazır bulundu.

Spor tesisi yenilendi

Pehlivanköy'de spor tesisi yenileme çalışmaları sona erdi.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisi'ndeki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Gençlerin daha kaliteli vakit geçirebilmesi için spor tesislerine önem verdiklerini ifade eden Hoşgör, gençlerin spor faaliyetleri ile yetişmesine olanak sağladıklarını söyledi.

Hoşgör, tesis içindeki basketbol, tenis ve voleybol sahalarının gençlerin hizmetine açıldığını kaydetti.

Aşure dağıtıldı

Pınarhisar'da düzenlenen etkinlikte aşure ikram edildi.

Pınarhisar Belediyesince kapalı pazarda gerçekleştirilen programda, alışveriş için gelen vatandaş ve pazarcı esnafına aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay da vatandaş ve pazarcı esnafıyla bir araya gelerek, muharrem ayının herkese bolluk, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi

Lüleburgaz'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi kapsamında eğitim verildi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime 15 çift katıldı.

Eğitimlerde, kurum psikologları tarafından evlilikte iletişim, aile içi ilişkiler, aile hukuku ve sağlık yönetimi gibi konularda bilgi verildi.