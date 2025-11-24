Haberler

Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı

Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı Haber Videosunu İzle
Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta Viranşehir Voleybol - Zeugma Voleybol karşılaşmasının bitiş düdüğüyle saha karıştı. Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

  • Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, Zeugma Gaziantep Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek grubun ilk yarısını lider tamamladı.
  • Bir taraftar, maç bitişinde Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'e yumruklu saldırıda bulundu.
  • Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta Viranşehir Voleybol - Zeugma Voleybol karşılaşmasına maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.

MAÇI KAZANDI, DEVREYİ LİDER TAMAMLADI

Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, dün oynanan maçta Zeugma Gaziantep Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Viranşehir Voleybol, grubun ilk yarısını lider tamamladı.

MAÇ BİTER BİTMEZ YUMRUKLU SALDIRI

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü. Tribünlerden atlayan bir taraftar, Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'e yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
Güney Kore lideri Ankara'da! Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için imzalar atıldı

Türkiye ile o ülke arasında tarihi "nükleer santrali" anlaşması
DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

O partide 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Ne Osimhen ne de Singo! Mustafa Denizli Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı

Ne Osimhen ne de Singo! Galatasaray'ın en büyük kaybını açıkladı
Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti

Anne olduktan günler sonra hayatını kaybetti
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor

Halil Umut Meler'in yönetimi karşısında kendini tutamadı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Beklenen oldu! 8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

8 maçta 3 kez kazanabilen ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.