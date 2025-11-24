Kimseye aldırış etmedi! Kadın voleybol maçında yumruklu saldırı
TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta Viranşehir Voleybol - Zeugma Voleybol karşılaşmasının bitiş düdüğüyle saha karıştı. Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup'ta Viranşehir Voleybol - Zeugma Voleybol karşılaşmasına maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.
MAÇI KAZANDI, DEVREYİ LİDER TAMAMLADI
Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, dün oynanan maçta Zeugma Gaziantep Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Viranşehir Voleybol, grubun ilk yarısını lider tamamladı.
MAÇ BİTER BİTMEZ YUMRUKLU SALDIRI
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü. Tribünlerden atlayan bir taraftar, Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'e yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.