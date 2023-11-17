KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda 8. hafta maçları oynanacak. Bordospor, hafta sonu Ankara ekibi ALS Voleybol ile karşılaşacak.

Tiffany & Tomato Bordospor'un mücadele ettiği KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda 8. hafta heyecanı yaşanacak. Haftaiçi konuk ettiği Tarsus Belediyesi'ni 3-0 yenerek moral bulan Bordospor, hafta sonu Ankara ekibi ALS Voleybol ile karşılaşacak. Pazar günü saat 13.00'te başlayacak olan maça Ziraat Bankkart Spor Salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ