Kerem Demirbay: Galatasaray İyi Gidiyor

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, "Şu an iyi gidiyor. Takım olarak da iyi gidiyor. Bu benden de önemli. En önemlisi devam etmek ve ben yoluma devam ediyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kerem Demirbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma faydalı olmak istediğini belirten Kerem Demirbay, "Kendimi övmeyi sevmem. Bu benim işim. Biz profesyonel futbolcularız. Artık yaşım geldi. 20 yaşında bir futbolcu değilim. Benim işim profesyonel olmak ve günden güne her şeyimi sahaya vermek. Bugün de çok şükür iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR NORMAL ŞEYLER"

Takımda işlerin yolunda gittiğini belirten Kerem Demirbay, "Zaman gerekiyor. İstanbul'a yeni geldim. Futbola uymam gerekiyor. Bunlar normal şeyler. Dediğim gibi ben profesyonel bir futbolcuyum ve işime bakarım. Şu an iyi gidiyor. Takım olarak da iyi gidiyor. Bu benden de önemli. En önemlisi devam etmek ve ben yoluma devam ediyorum" dedi.

"ÇOK EFENDİ VE SAYGILI ÇOCUKLAR"

Genç futbolculara değinen Demirbay, "Eyüp kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç çıkardı. Gençlerimiz bu dönemde bizim için çok önemli. Antrenmanda da günden güne daha iyi oluyorlar. Çok efendi ve saygılı çocuklar" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"

Lig yarışı hakkında konuşan Kerem Demirbay, "Tabii ki Fenerbahçe'ye saygı duymak gerekir. Süper Lig'de her takıma saygı duyuyoruz. Ama biz de Galatasaray'ız. Bizde daha iyi oyuncular var ve sezon sonunda inşallah şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.