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Kenan Yıldız, Juventus'ta Ayın Oyuncusu Seçildi

Kenan Yıldız, Juventus'ta Ayın Oyuncusu Seçildi
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Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız, Cagliari ile oynanan maç öncesinde ayın oyuncusu seçilerek plaket aldı. Maç 1-1 berabere biterken, Juventus puan durumunda 3. sıraya yükseldi.

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulüpte ayın oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'nın 7. hafta maçında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk etti. Maç öncesinde Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcu Kenan Yıldız'a plaket verildi.

Mücadeleye hızlı başlayan Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısıyla 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise 88. dakikada Razvan Marin'in penaltı golüyle Cagliari skoru eşitledi. Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ayrıca 89. dakikada Francisco Fernandes Conceiçao'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Juventus maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kenan Yıldız, 77. dakikada yerini Belçikalı Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Beraberliğin ardından puanını 13'e çıkaran Juventus, puan durumunda 3. sıraya yerleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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