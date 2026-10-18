Kayserispor TD Atila Gerin, Batman Petrolspor beraberliğinde 2 puan kaybına üzüldü

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Batman Petrolspor maçının ardından, "Karşımızda inanılmaz savunma planıyla gelmiş bir kulüp vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu ancak sahada gösterilen oyundan çok memnun kaldığını söyleyerek, "Birinci dakikada geriye düştüğümüz bir maçta, çocuklar inanılmaz bir reaksiyonla ve verdikleri doğru cevapla öne geçtiler. Muhteşem işler yaptılar. Ancak son dakika duran toptan 2 puan kaybettik. Öncelikle 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm ama çocuklarımı tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Karşımızda inanılmaz savunma planıyla gelmiş kulüp vardı. Bu ligde lider kalmış bir takımın, Kayserispor'a gelirken, bu kadar savunma planıyla gelmesi, bizim açımızda takdir edilesi bir şey. Yüzde 75 topa sahip olup, 650 pasta yüzde 90 isabet sağlamak ve rakip takımın ürettiği gol pozisyonunun 3 katını üretmek kolay değil. Bunlar öyle konuşmaya olacak şeyler değil. Maalesef 2 puan kaybettik o yönden çok üzgünüm. Fakat bu 2 puanları telafi ederiz. Taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mağlup durumdayken bile hep oyunun içinde kalıp, çocukları ittiler. Hep ayakta ve diri tuttular. Biz bunları istiyoruz. Bugün onları 3 puanla gönderemedik ama iyi bir oyunla gönderdik. Eksiklerimizi analiz yaparak, düzelterek gidiyoruz" diye konuştu.

"VAR incelemesinde bu kadar uzun durup, kararında durarak dönmek, her babayiğidin harcı değil"

Maçın ardından hakem Asena Albayrak'ın da performansını değerlendiren Gerin, "Hakem konusunda 2 takım açısından da bakıyorum. Çünkü Batman Petrolspor kendi açısından konuşacak, biz de kendi açımızdan konuşacağız. Penaltı pozisyonumuz bence penaltı. Onlara göre olmayabilir. 'Hafif bir müdahale var' diyebilirler. VAR incelemesinde bu kadar uzun süre izlenip, kararında durarak, dönmek her babayiğidin harcı değil. Ben kendi açımdan kararı doğru buluyorum. Sadece uzatmayı 6 dakika gösterip, erken bitirmesi haricinde rakibe de bize de çok kararlı duran bir hakem vardı sahada. Öyle kolay fauller vermedi. Çok yakın takip etmeye çalıştı. Keşke hep böyle olsa. En az 3 dakikamız gittik. Oyunu domine ediyoruz ve pozisyon bulacağımız anlar olabilirdi. Ancak tebrik ediyorum. Ufak tefek hataları kötü niyet olmadan karşılayabilirsek, işte o zaman gelişiriz. Hakemimizi kararında durduğu için de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı