Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Pas tercihlerinde etkili olamadıklarını belirten Şenol Güneş, "Maçtan önce de düşündüğüm gibi Kayserispor'un kendi sahasında oynayacağını bekliyorduk. Mağlup olmadan buraya gelmişlerdi. Yeni bir hoca ve hevesli bir takım ile karşılaştık. Zaman zaman topla beraber bizim sahamıza yerleşmeye çalıştılar. Biz takım olarak topu daha hızlı çevirebilirdik. İkinci yarının hemen başında beklemediğimiz bir şekilde golü yedik. Savunma olarak oldukça dikkatsiz davrandığımız pozisyonlar oldu. Bu maça 6 oyuncu değişikliği ile başladık. Yoğun maç programı sebebiyle bu şekilde karar verdik. Kayserispor da elinden geleni yapmaya çalıştı. Ama netice itibarıyla skor üstünlüğünü sağlayarak 3 puanı almasını bildik. Maçı çevirmek adına büyük özveri gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"JEAN ONANA İLE İLGİLİ FARKLI BİR SIKINTI YOK"

Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Kamerunlu orta saha Jean Onana'nın adaptasyon sorunu yaşayabileceğini anlatan Güneş, "Jean Onana ile ilgili farklı bir sıkıntı yok. Performansı ve formu sebebiyle bugün tercih etmedik. Oyuncunun tecrübesi ve oyun tarzı ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu maç kendisini tercih etmedik. Bir sonraki maç ihtiyacımız olacak belki onu tercih edeceğiz. Performansı yeterli olan oyuncuları sahaya sürmeye devam edeceğiz. Biz bir takımız. Takımı ileri kim götürecek ise o oyuncuyu sahaya sürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON İLE SIKINTIMIZ, SORUNUMUZ YOK"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile oynanan maçın ardından Belçika'dan döndüklerini ve ligdeki müsabaka için çalışma süresinin yetersiz olduğunu anlatan Güneş, "Çarşamba günü oynayacağız tamam ama erken oynayacağız. Maçın erken saatte oynanmasına yayıncı kuruluş mu, federasyon mu karar veriyor? Diğer takımlara da böyle fikstürler verilecektir diye düşünüyorum. Bakacağız ve göreceğiz. Alınan bir karar var ve biz de buna uyacağız. Oyuncularım da görevini yapacak. Çıkacak ve oyunlarını oynayacaklar. Takımları için en iyisini yapmaya çalışacaklar. Federasyon ile sıkıntımız, sorunumuz yok ama olanı söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"CHAMBERLAIN'IN KALİTESİ HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEYEMEYİZ"

Kayserispor karşısında takımını öne geçiren golü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain'in performansıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Chamberlain iyi bir oyuncu. Kalitesi hakkında bir şey söyleyemeyiz. Yeni yeni takıma daha çok uyum sağlamaya başladı. Bugün de iyi işler yaptı. Saha içerisinde istekli göründü. Ama sonuçta bu bir oyun ve Alex de bazı pozisyonlarda top kaybedebiliyor. İyi niyetinden şüphemiz asla olmaz. Benim görevim ilerleyen süreçte Chamberlain ve diğer oyuncularımın performansını daha da ileriye götürmelerini sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

"MONTELLA'YA BAŞARILAR DİLİYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişimine dair soruya ise Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Ben 55 yıldır Türk futbolu hakkında konuşuyorum. Ama şimdi bizden daha çok işin içinde olan federasyondan fikir bekliyorum. Milli takımın başında ben varken 'O takım bizim takımımız' diyordum. Bir şey değişmedi o takım yine bizim takımımız. Montella'ya başarılar diliyorum. Öte yandan voleybolda başarılara imza atan kızlarımızı canı gönülden kutluyorum."

RECEP UÇAR: DAHA İYİ BİR KAYSERİSPOR İZLETTİRMEYİ HEDEFLİYORUM

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, mağlubiyete rağmen gelecek haftalarda daha iyi bir oyun izlettirmeyi hedeflediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "İlk 25 dakikada savunmamız arzu ettiğimiz gibi çalışmadı ve farklı plana geçtik. İlk yarıda Beşiktaş topa daha çok sahip oldu. Kenar ataklarıyla hücuma çıktılar. Bu sırada geçiş atakları yaptık. Final paslarını daha iyi kullanabilsek, farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITAMADIK"

Recep Uçar, oyundan memnun olmadığını belirterek, "Basit bir yerleşme hatasıyla ilk golü yedik. Savunma arkasına kaçırdığımız bir pozisyonda ikinci golü attılar. Daha sonra iki takım da pozisyonlar üretti. Son dakikaya kadar oyunun içinde kaldık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. 3 sakat oyuncumuz nedeniyle orta saha kurgumuzu oluşturmakta zorlanıyoruz. Yeni transferlerin çoğu bireysel antrenman yaparak geldi. Puanla dönmeyi çok istiyorduk ama maalesef başaramadık. Yeni katılan arkadaşları hazırlayacağız. Daha iyi bir Kayserispor izlettirmeyi hedefliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.