Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalıp 26 puanla lider kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta tamamlanırken Metro Holding Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalmasına rağmen 26 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor, Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek liderle puan farkını 1'e indirdi.

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Sporu'u 4-2 ve Bursaspor da Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk sırasında yer alan Metro Holding Kayserispor, evinde Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalsa da 26 puanla liderliğini sürdürdü. Bursaspor ise ilk sırayla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Sonuçlar

Ligde 11. haftada oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Bodrum FK-Bandırmaspor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 1-0

Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor: 2-2

Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-2

İstanbulspor-Antalyaspor: 0-2

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Muğlaspor: 3-4

Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor: 2-0

Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor : 4-2

Puan durumu

Ligin 11. haftasında oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR118212471726
2.BURSASPOR118122291325
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK11722158723
4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1155121111020
5.BATMAN PETROLSPOR116232219320
6.MARDİN 1969 SPOR115331410418
7.ANTALYASPOR116051717018
8.SMS GRUP SARIYER114431415-116
9.MUĞLASPOR 113621314-115
10.BANDIRMA SPOR11353168814
11.BODRUM FK113531310314
12.EKENLER BETON SİVASSPOR112721514113
13.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK113441415-113
14.TURKA ESENLER EROKSPOR112631013-312
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR10244910-110
16.MANİSA FK112451820-210
17.ORFA YAPI PENDİKSPOR 112451221-910
18.ARTI DEĞER VAN SPOR FK112361022-127
19.İSTANBULSPOR11128926-175
20.BOLUSPOR10019322-191
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

Gelecek hafta

Ligde 12. haftanın programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Artı Değer Van Spor FK (Bolu Atatürk)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde

Dev derbiye saatler kala büyük müjdeyi verdi

Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede

Dağa kaçırılıp zorla imzalatılan senedin tutarı dudak uçuklattı
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Maç erteleniyor mu? İçişleri Bakanı'ndan açıklama geldi
CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı

Beşiktaş'a attığı gol için yaptığı yorum bomba
İtalya'da protestolar büyüyor, market rafları da boşaldı

Kıtlık görüntüsü değil, eylem sonrası! Marketlerde hiçbir şey kalmadı
15 yaşındaki berber çırağına akılalmaz işkence! Demir sopayla dövüp tuvalete kilitlediler

15 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkence! Bunu yapan cani serbest kaldı