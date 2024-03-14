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Kayserili Yağmur Bulut, Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Halter Şampiyonasına katılma hakkı kazandı

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Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında 71 kg'da Avrupa üçüncüsü olan Kayserili Yağmur Bulut, bu kez de Yunanistan'da düzenlenecek olan U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında 71 kg'da Avrupa üçüncüsü olan Kayserili Yağmur Bulut, bu kez de Yunanistan'da düzenlenecek olan U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Kayserili başarılı halterci Yağmur Bulut 1-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında 71kg'da Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. YağmurBulut, bu kez de Nevşehir'de düzenlenen Okullar Arası Genç A-B Türkiye Halter Şampiyonasında şampiyon olarak Yunanistan'da düzenlenecek olan U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Genç sporcu Yağmur Bulut Antrenörü ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Başarılı sporcu ve antrenörünü makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Bulut'u tebrik ederek, çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yağmur Bulut Yunanistan Moldova Spor Güncel Haberler

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