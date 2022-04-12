Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu

09-10 Nisan 2022 tarihlerinde Bolu'da yapılan Artistik Cimnastik Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Mert Efe Kılınçer genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

09-10 Nisan 2022 tarihlerinde Bolu'da yapılan Artistik Cimnastik Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Mert Efe Kılınçer genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Artistik Cimnastik Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Mert Efe Kılınçer, genç erkekler kategorisinde elde ettiği bu başarı ile Fransa'nın Paris kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hak kazandı. Aynı şampiyonada mücadele eden Kayseri TOHM sporcusu Melih Dumlu ise genç erkeklerde milli takım kampına davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı şampiyon sporcuyu ve antrenörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili cimnastikçi Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cimnastik, Mert Efe, okullar, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title