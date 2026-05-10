Kayserili atıcılık sporcularından Türkiye rekoru

Cemil Kerem Adıgüzel ve Fatma Güney, Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası'nda 10 Metre Havalı Tabanca 15 Yaş Altı Mix Takım Yarışması'nda 526 puan toplayarak Türkiye rekorunu kırdı.

Kayserili atıcılık sporcuları Cemil Kerem Adıgüzel ve Fatma Güney, Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından 5-10 Mayıs'ta Mersin'de Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası düzenlendi.

Organizasyona katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Adıgüzel ve Güney, 10 Metre Havalı Tabanca 15 Yaş Altı Mix Takım Yarışması'nda 526 puan topladı.

Adıgüzel ve Güney böylece, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Dilay Yıldız ve Yağız Temel'in 525 puanlık rekorunu geçerek Türkiye rekoruna imza attı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
