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Kayseri Şekerspor’un teknik heyeti belli oldu

Kayseri Şekerspor’un teknik heyeti belli oldu
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Kayseri Şekerspor’da yeni sezon öncesi teknik kadro belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Kayseri Şekerspor'da yeni sezon öncesi teknik kadro belli oldu.

2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadele edecek olan Kayseri Şekerspor'da Teknik Direktörlüğe Uğur Kulaksız getirildi. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığına Muhammed Can Hanedar, kaleci antrenörlüğüne Bülent Aygün ve Atletik Performans antrenörü olarak ise Kerem Bahadır Teke getirildi.

Kayseri Şekerspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kayseri Şekerspor Kulübümüzde, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) mücadelemiz öncesinde teknik ekibimiz şekillenmiştir. Teknik Direktörlük görevine Sayın Uğur Kulaksız getirilmiştir. Yeni sezonda takımımızın başarısı için görev yapacak teknik heyetimiz; Teknik Direktör Uğur Kulaksız, Antrenör: Muhammed Can Hanedar, Kaleci Antrenörü: Bülent Aygün ve Atletik Performans Antrenörü ise Kerem Bahadır Teke. Yeşil-beyazlı armamızın hedefleri doğrultusunda görev yapacak teknik ekibimize hoşgeldiniz diyor, 2026-2027 sezonunda üstün başarılar diliyoruz. Hedefimiz; birlik, mücadele ve profesyonel lig yolunda emin adımlarla ilerlemektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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