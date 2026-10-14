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Kayseri'de SEM ve TOHM güreşçileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı ile buluştu

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Kayseri'de SEM ve TOHM güreşçileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı ile buluştu
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Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, SEM ve TOHM bünyesindeki güreşçilerle genel değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda sporcuların antrenman süreçleri, müsabaka hazırlıkları, performansları ve gelecek hedefleri ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde yetişen güreşçilerle bir araya gelerek sporcuların performanslarını, müsabaka hazırlıklarını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda SEM ve TOHM bünyesinde çalışmalarını sürdüren güreşçilerle genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sporcuların antrenman süreçleri, müsabaka hazırlıkları, mevcut performansları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ele alındı. Güreşçilerin gelişimini destekleyecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sporcuların talep ve önerilerini dinleyen Kabakcı, başarıya ulaşmada düzenli ve disiplinli antrenmanın, teknik ve taktik gelişimin, fiziksel hazırlığın ve müsabaka tecrübesinin önemine dikkat çekti. Eğitim, dengeli beslenme ve dinlenme alışkanlıklarının da spor hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kabakcı, SEM ve TOHM bünyesinde yürütülen çalışmalarla ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde edecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kabakcı, Kayseri'yi ve Türkiye'yi başarıyla temsil edecek güreşçilerin yetişmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek sporculara çalışmalarında ve katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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