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Kayseri'de Ayak Tenisi Turnuvası Sona Eriyor

Kayseri'de Ayak Tenisi Turnuvası Sona Eriyor
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Kayseri'de 24 takımın katıldığı ve 5 gün süren Ayak Tenisi Turnuvası tamamlandı. Final maçlarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Kayseri'de Ayak Tenisi İlTemsilciliği tarafından düzenlenen AyakTenisi Turnuvası tamamlandı.

Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuva, 24 takımın katılımı ile 5 gün sürdü. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turnuvanın son gününde oynanan final maçları sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Kayseri Ayak Tenisi İlTemsilcisi Hakan Ören'in de katıldığı törende dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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