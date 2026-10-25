Kayseri Atletikspor, Kadınlar 2. Lig derbisinde Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 yendi

Kayseri Atletikspor, Kadınlar 2. Lig derbisinde Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grupta ligin 6. haftasındaki Kayseri derbisinde Kayseri Atletikspor, Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 yendi. Setler 25-17, 25-19 ve 25-22 olarak Atletikspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta ligin 6. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Atletikspor ile Kayseri Cimnastik Spor karşı karşıya geldi. Kayseri Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazanan taraf oldu.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Asım Fırat Dicle, Mustafa Demir
Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Aylin, Açelya, Melek Rana, Özge, Arzu, Esra, Melike, Zekiye Berna, Sude, Eda, Elif Sude, Lara
Kayseri Cimnastik Spor: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, İremnur, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur, Meltem, Asya, Eda, İkra
Setler:
1.Set: 25-17
2. Set: 25-19
3.Set: 25-22