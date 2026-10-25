Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Atletikspor, Kadınlar 2. Lig derbisinde Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Atletikspor, Kadınlar 2. Lig derbisinde Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grupta ligin 6. haftasındaki Kayseri derbisinde Kayseri Atletikspor, Kayseri Cimnastik Spor'u 3-0 yendi. Setler 25-17, 25-19 ve 25-22 olarak Atletikspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grupta ligin 6. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Atletikspor ile Kayseri Cimnastik Spor karşı karşıya geldi. Kayseri Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazanan taraf oldu.

Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

Hakemler: Asım Fırat Dicle, Mustafa Demir

Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma, Aylin, Açelya, Melek Rana, Özge, Arzu, Esra, Melike, Zekiye Berna, Sude, Eda, Elif Sude, Lara

Kayseri Cimnastik Spor: Beyza Bozbey, Simge, Fatma Gül, Şafak, Ceren, İremnur, Esmanur, Beyza Karakuş, Zehra, Şeyda Nur, Meltem, Asya, Eda, İkra

Setler:

1.Set: 25-17

2. Set: 25-19

3.Set: 25-22

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten'e saygı dolu karşılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saygı dolu jest! Elini öpmek isteyince...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ve KKTC doğal gaz hattı için NAVTEX yayımladı

12 koordinat belirlendi! Türkiye ve KKTC'den NAVTEX

Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu

Süper Lig'de lider değişti! Müthiş geri dönüş
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı

Orta Doğu yetmedi, dünyanın öbür ucunu da savaşa sürüklemenin peşinde
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı

Müjdeli haberi verdi: Türkiye genelinde süreç tamamlandı
KPSS'ye bir gün kala yolda yumruklu saldırıya uğradı! Eskişehir'de üniversiteli Hiranur: Sınava giremeyebilirim

Yolda tanımadığı adamın yumruğunu yedi! Sınava giremeyebilir